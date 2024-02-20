محي الدين شرف: الجيش سينتصر على ميليشيات آل دقلو مهما تأخرت الانتصارات

قال رئيس الهيئة القيادية بالمجلس الانتقالي لحركة جيش تحرير السودان – الإصلاح محي الدين شرف: – نحي القوات المسلحة على إنجاز المهام الأولى من خطة تحرير أم درمان – الجيش سينتصر على ميليشيات آل دقلو مهما تأخرت الانتصارات ومن يدافع عن نفسه ووطنه وأهله عرضه لايهزم – انخراط الشعب فى معركة الكرامة أثبت قومية القوات المسلحة وعدالة القضية في مواجهة المؤامرات الاقليمية والدولية. الجزيرة – السودان

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