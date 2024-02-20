علم «الدِيالِكْتيك» الدرامى فى شاشة رمضان 2024

يسير علم «الدِيالِكْتيك» الدرامى أو الجدل الفنى على موجة المزاج العام السائد، وفقا لمقاييس الميزان الدرامى الذي وضعته الشركة المتحدة بـ18 مسلسلا، التي تلبى كل الأذواق. فى «براند» رمضان 2024 الذوق الشعبى هو محور الجدل على مستوى الأعمال الكبرى، فمن بين أكثر من 25 مسلسلا هذا العام يراهن أكثر من عمل على الحس الشعبى والعناوين الشعبية مثل: العتاولة والمعلم، وتحمل قضايا اجتماعية وأسرية وأيضا سياسية، مثل مسلسلات: «صلة رحم» لإياد نصار وأسماء أبو زيد ويسرا اللوزى، و«أشغال شقة» لهشام ماجد وأسماء جلال، و«بابا جه» لأكرم حسنى.. و«زوجة تحت الطلب» لويزو، والحس السياسي سيكون حاضرا من خلال مسلسل «مليحة» لعمرو عرفة، وهو البطولة الأولى لدياب الذي يصور بشاعة ووحشية الاحتلال الإسرائيلى، ويحمل أكثر من رسالة سياسية.

من أبرز الأعمال التي تراهن على الذوق الشعبى مسلسل «الحشاشين»، ويرصد قصة حسن بن الصباح، زعيم الحشاشين، والمسلسل بطولة كريم عبد العزيز وميرنا نور الدين ونور إيهاب وفتحى عبد الوهاب، ومن إخراج بيتر ميمى، وتأليف عبد الرحيم كمال. وتدور أحداثه في الأحياء المصرية القديمة.

المسلسل الثانى «بيت الرفاعى» لأمير كرارة وصفاء الطوخى وميرنا جميل وأحمد رزق وسيد رجب ودنيا المصري وعايدة رياض وريم مصطفى وأحمد فؤاد سليم ومحمد لطفى، من تأليف بيتر ميمى، وإخراج أحمد نادر جلال، والملفت أن العملين من تأليف المخرج بيتر ميمى وهو من ألمع الوجوه الرمضانية التي سجلت نفسها فى قوائم دراما رمضان منذ ثلاثية «الاختيار»، وفى هذا العام يقدم بطليه في ثلاثية «الاختيار»، وهما النجمان كريم عبد العزيز وأمير كرارة، من تأليفه.

مسلسل«حق عرب» هو العمل الثالث فى القائمة الشعبية والجماهيرية، بطولة أحمد العوضى ورياض الخولى، تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج سينرجى، حيث يجسد رياض شخصية تاجر أخشاب ويعمل معه عرب (أحمد العوضى) في مغلق خشب، وتدور أحداثه فى إطار «شعبى أكشن»، مع وجود جوانب إنسانية رومانسية خلال الأحداث. فى مواجهة كريم عبد العزيز وأمير كرارة وأحمد العوضى، يدخل أحمد السقا وطارق لطفى وباسم سمرة بمسلسل «العتاولة»، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى تشويقى حول شقيقين، بينهما عداوة يشعلها باسم سمرة بإتقان، وتتطور الأحداث بعد ذلك.

فى تراك العناوين الشعبية والذوق الشعبى، يدخل مصطفى شعبان بمسلسله «المعلم»، الذي يقدم من خلاله شخصية تاجر سمك يدخل فى العديد من الصراعات، والعمل يشارك فى بطولته هاجر أحمد ومنذر رياحنة وإخراج مرقس عادل، بينما يكتمل المزاج الشعبى بحضور كبير لنجوم الأغنية الشعبية مثل أحمد شيبة وحسن شاكوش فى مسلسل «العتاولة».

واللافت هذا العام أيضا أن أكثر من عمل يحمل اسم أبطاله مثل: «نعمة الأفوكاتو» لمى عمر، و«فراولة» لنيللي كريم، التي تجرب نفسها كممثلة كوميدية لأول مرة فى مواجهة دينا محسن الشهيرة بـويزو بمسلسل «زوجة تحت الطلب».

في الطوفان الكوميدى المرتقب، يقف «الكبير أوى»، الجزء الثامن، لأحمد مكى ورحمة أحمد ومحمد سلام وهشام إسماعيل خارج الصندوق «واثق الخطى»، أمام مغامرات هشام ماجد وأكرم حسنى وتحدى نيللى كريم وويزو، والحكم بعد المشاهدة.

طارق مرسي – بوابة روز اليوسف

