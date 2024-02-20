شرطة ولاية شمال دارفور تسترد مبلغ (49000000) جنيه في زمن وجيز

تمكنت شرطة ولاية شمال دارفور من تسديد بلاغ تحت المادة (174) والخاص بسرقة مبلغ مالي كبير (49000000) جنيه من احد المواطنين وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) انه وفور ورود البلاغ تم تشكيل تيم متخصص تحت اشراف العميد شرطة محمد موسي فضل المولي مدير دائرة الجنايات والعميد شرطة/طارق بشير نصرون وبالرصد والمتابعة تم القبض على عدد(3) متهمين وبحوزتهم المبلغ و تسديد البلاغ خلال (72) ساعة. مدير شرطة الولاية بالإنابة العميد شرطة ايوب عبدالرحيم حسن المبارك وقف على الانجاز مشيدا بمجهودات التيم ، مضيفا ان الانجاز يعبر عن مهنية الشرطة وخبرتها وعملها الدؤوب في مكافحة مثل هذه الجرائم . تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في مواجهتهم . المكتب الصحفي لشرطة السودان

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