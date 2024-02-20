شاهد.. المذيعة السودانية سوزان سليمان تشعل مواقع التواصل بصور زفافها

اهتمت صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بصور زفاف مذيعة قناة التلفزيون القومي السوداني سوزان سليمان. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فإن سوزان كانت قد أكملت مراسم زواجها بالعاصمة المصرية القاهرة وسط حضور أهل الإعلام. ونشرت المذيعة المتألقة صور الزفاف عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وكتبت عليها: (شكرا لكل التهاني والتبريكات بمناسبة عقد القران وسد المال وفال العريس والزفاف والجرتق). وختمت العروس تدوينتها التي رصدها محرر موقع النيلين (اشاركم بكل حب صور الزفاف َََ.. عقبال ليكم ان شاء الله). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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