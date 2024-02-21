طاليس يتمسك بصلاح وفاتي في رمضان – صورة

يسجل الكوميدي المغربي “طاليس” حضوره خلال الشهر الفضيل بالسلسلة الكوميدية “صلاح وفاتي”، التي ستعرض عبر القناة الأولى بشكل يومي في موسمها الرابع على التوالي، رغم الانتقادات العديدة التي طالته.

تحكي هذه السلسلة الكوميدية عن الحياة اليومية المجنونة للثنائي الشاب صلاح وفاتي، التي يجسد بطولتها كل من الكوميدي طاليس والممثلة فدوى طالب، حيث ينحدر الزوجان الشابان من وسط اجتماعي متواضع ويكافحان من أجل تأمين نفقاتهما، لكن دائما مع الكثير من الحب والكثير من الفكاهة.

كما تسلط هذه السلسلة الفكاهية الضوء على الأفكار الغريبة للثنائي الذي تخلو حياته من الرتابة، مع وجود خلافات ومصالحات ومشاهد منزلية تسخر من متاعب الحياة في قالب هزلي محض.

وشرع كل من طاليس وفدوى في الترويج للموسم الجديد من عملهما الذي سيعانقان به الجمهور المغربي عبر حساباتهما الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي، إذ يعولان عليها من أجل كسب الرهان خلال رمضان واستقطاب أكبر عدد من المشاهدين، خاصة في ظل التنافسية التي تشهدها الإنتاجات الوطنية خلال تلك الفترة.

هسبريس المغربية