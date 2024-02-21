ود مدني - ولاية الجزيرة الطريق إلي مدني .. هروب أعداد كبيرة من المليشيا بعد ضرب نقاط تجمعهم بمنطقة العريباب شرق مدني في الساعات الأولي من صباح اليوم .. • الطريق إلي مدني .. الجيش يضرب تجمع المليشيا بقرية ود النعيم .. هلاك 150 من جنود التمرد وتدمير 32 آلياتهم القتالية ومركباتهم .. الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد

كانت هذه تفاصيل خبر الطريق إلي مدني .. هروب أعداد كبيرة من المليشيا بعد ضرب نقاط تجمعهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.