حبس المتهمين بالاستيلاء على أدوية بيطرية بقيمة 329 ألف جنيه

أمرت النيابة العامة في شمال الجيزة، بحبس عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالنصب والاحتيال على مالك مكتب تسويق أدوية بيطرية.

تبلغ لمركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة من (مالك مكتب تسويق أدوية بيطرية – كائن بدائرة المركز)، أنه تواصل مع أحد الأشخاص عبر هاتف محمول “محدد” لرغبته فى شراء الأدوية البيطرية من المكتب ملكه، وحضر وبرفقته آخر يستقلان سيارة ملاكي وقاما بالتحصل منه على أدوية بيطرية بقيمة مالية بلغت (329 ألف جنيه) نظير تحويل بنكي مزور.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات بمشاركة قطاع الأمن العام أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (عاطلان “لأحدهم معلومات جنائية”).

وبمواجهتهما أقرا بتعرفهما على المجني عليه عن طريق موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”، وإتفقا معه على شراء الأدوية البيطرية المشار إليها وقاما بإرسال صورة من تحويل بنكى “مزور”.

وتم بإرشادهما ضبط المسروقات بمسكنهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

بوابة الأهرام