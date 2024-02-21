شكوى عبر الفيس بوك.. ضبط المتهم بسرقة قيراط ذهب من فتاة بالجيزة

كشفت الاجهزة الامنية تفاصيل ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى “فيس بوك” بشأن شكوى أحد الأشخاص بتعرض كريمته لواقعة سرقة “قرط ذهبى” بالجيزة. بالفحص تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل “له معلومات جنائية”).. وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق. صدى البلد

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