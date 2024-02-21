البرهان من كسلا:معركة الكرامة ستنتهي بدحر التمرد وهزيمته نهائياً

وصل رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة القريق اول ركن عبدالفتاح البرهان لولاية كسلا ضمن جولاته الولائية للفرق والوحدات حيث تدافع مواطنو كسلا لإستقباله في شوارع المدينة .

وحيا سيادته جموع المواطنين بالولاية مشيراً الى أن تعدد القبائل بولاية كسلا يمثل نموذج لوحدة التنوع المجتمعي.

وخلال الجولة تفقد سيادته ضباط وضباط صف وجنود الفرقة ٤١ مشاة بكسلا مؤكداً أن القوات المسلحة ماضية في معركتها حتى دحر هذا التمرد وهزيمته نهائياً.

وأشاد سيادته بالمستوى العالي لإستعداد القوات النظامية بكافة وحداتها بالمنطقة الشرقية وجاهزيتها لتنفيذ المرحلة المقبلة من العمليات العسكرية .

وثمن سيادته دور حكومة الولاية والأجهزة النظامية لدعمهم ومساندتهم للجهد العسكري،والمستنفرين بالمقاومة الشعبية الذين لبوا نداء الوطن وإنخرطوا في صفوف القوات المسلحة لمجابهة هذا التمرد ودحره وهزيمته وتأمين هذا البلد وحماية أرضه وعرضه لافتا الى ان الإرادة الشعبية والمخلصين والشرفاء من ابناء هذا الوطن هي الدافع لنصرة القوات المسلحة.

وأكد رئيس مجلس السيادة أن القوات المسلحة تتقدم في كافة المحاور وقريباً ستلتقي كل القوات في كل شبر من أرض هذا الوطن .

سونا