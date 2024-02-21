تمنعهم من الوصول لحساباتهم.. سر رسالة من واتساب تثير غضب الملايين

حظرت شركة المراسلة العملاقة واتساب WhatsApp، مؤخرا الملايين من حسابات المستخدمين حول العالم، بسبب استخدامهم تطبيقات غير رسمية مثل GBWhatsApp وFMWhatsApp وأمثالها، مما أدى إلى منعهم من الوصول إلى محادثاتهم على التطبيق وحظرهم مؤقتا من استخدام تطبيق واتساب.

واتجه الكثيرين من مستخدمي الإصدارات المعدلة WhatsApp GB وFMWhatsApp، إلى منصات التواصل الاجتماعي، للإبلاغ عن أنهم يواجهون عمليات إيقاف التشغيل إجبارية، حيث تطلب منهم شركة “ميتا” Meta، الشركة الأم لتطبيق المراسلة الفورية، تنزيل الإصدار الرسمي من واتساب بسبب مخاوف أمنية.

موجة من الغضب تجتاح منصات التواصل الاجتماعي بعد حظر واتساب للملايين من حسابات المستخدمين بسبب استخدامهم تطبيقات غير رسمية، حيث أبلغ مئات الآلف من مستخدمي تطبيقات المراسلة المقلدة عن ظهور رسالة غريبة على شاشة هواتفهم عند فتح تطبيق واتساب.

وشارك الكثيرين من أصحاب الحسابات المحظورة، لقطات شاشة لرسالة التحذير التي تظهر عند فتح واتساب، والتي ترسلها شركة “ميتا” لأصحاب الحسابات الذين مازلوا يستخدمون النسخ المعدلة من واتساب، وحذرت الشركة في الرسالة قائلة: “أنت بحاجة إلى تطبيق واتساب الرسمي لتسجيل الدخول، إن استخدام تطبيق آخر غير تطبيق واتساب الرسمي ينطوي على مخاطر تتعلق بالخصوصية والأمان”.

وتشير رسالة التحذير من واتساب إلى أن الأسباب الرئيسية للحظر تكمن في وجود مخاوف تتعلق بالخصوصية والأمان لهذه التطبيقات غير الرسمية والتي تعمل خارج إطار التطبيق الرسمي، مما يعني أن كودها وممارساتها يكتنفها الغموض.

ويثير عدم توافقها مع سياسات الخصوصية والأمان تساؤلات حول المخاطر التي تشكلها تطبيقات واتساب غير الرسمية على المستخدمين، حيث أنها قد تحتوي على ثغرات أمنية تجعل المستخدمين عرضة للبرامج الضارة ومحاولات القرصنة، كما أنه من المستحيل معرفة البيانات التي قد تجمعها هذه التطبيقات أو تخزنها أو تشاركها.

وعلى الرغم من أن نهج الحظر قد يثير غضب الملايين من مستخدمي الإصدارات المعدلة، إلا أن خطوة “ميتا” الجديدة دفعت العديد من مستخدمي WhatsApp GB إلى العودة إلى التطبيق الرسمي لتجنب حظر أرقامهم من استخدام خدمة المراسلة إلى الأبد.

ولم يكن هذا التحذير مفاجئا، حيث حذرت شركة واتساب على مدار السنوات الماضية، من استخدام تطبيقات غير رسمية بعد أن ظهرت العديد من النسخ المعدلة من واتساب على مر السنين، تزامنا مع إطلاقه في عام 2009.

صدى البلد