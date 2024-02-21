والي شمال كردفان يتسلم ملف انتهاكات المليشيا المتمردة بمناطق الجوامعة

اكد والى شمال كردفان الأستاذ عبد الخالق عبد اللطيف وداعة الله والي شمال كردفان ان الانتهاكات التى ارتكتبها المليشيا المتمردة في حق المواطينن تجد الاهتمام والرعاية على مستوي الدولة لرد هذه الحقوق.

جاء ذلك خلال لقائه بأمانة الحكومة بالابيض وفد اتحاد عموم الجوامعة حيث تسلم الوالي من الوفد ملفا كاملا حول الانتهاكات والفظائع التى ارتكبتها المليشيا من قتل ونهب وسرقة لقري ابوحمرة القوز والمحطة وقرية ام دباكر وقريتى الاضيات الشرقية والغريبة بمحلية ام روابة.

وقال والى شمال كردفان إن ما وقع على المواطينن من انتهاك يمثل جريمة ستجد طريقها للعدالة مشيرا الى أهمية دور الاعلام لكشف تلك الجرائم للميليشا المتمردة.

من جانبه اوضح التجانى زين العابدين ممثل الوفد ان اللقاء تناول مجمل الاوضاع بالمنطقة بالتركيز على الجرائم الخطيرة للمليشيا المتمردة مبينا ان الاتحاد قام برصد تلك الانتهاكات مع عدد من الجهات العدلية وان الاتحاد سيقوم بمتابعة هذا الملف ورفعه لكل الجهات والمنظمات الحقوقية والانسانية على اعلى مستوي بالتنسيق مع الاجهزة العدلية والقانونية مشيدا بدعم الوالى لقضايا المنطقة.

واضاف ان اتحاد عموم الجوامعة يقف مع برامج وخطط الولاية وسندا للقوات المسلحة في هذه المعركة ضد المليشيا المتمردة.

سونا