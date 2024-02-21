مجلس نظارات البجا يجدد دعمه للقوات المسلحة ويدين إنتهاكات المليشيا

جدد الناظر محمد الأمين ترك رئيس الجبهة الوطنية السودانية ورئيس المجلس الاعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة دعمهم الكامل للقوات المسلحة حتى يتحقق النصر على مليشيا الدعم السريع المتمردة الإرهابية وفي ذات الوقت أكد ادانته لكل الانتهاكات التي ارتكبتها المليشيات ضد الشعب السوداني وكل من يقف خلفها من سياسين وبعض الدول.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مجلس نظارات ا البجا والعموديات المستقلة وتنسيقية شرق السودان بفندق كورال بمدينه بورتسودان اليوم حول( الوضع السياسي الراهن ومخرجات لقاءات جوبا).

وأضاف ترك ان كل الجهود تبذل لإنهاء التمرد حتى يتحقق النصر للقوات المسلحة وان يعود المواطنين الي ديارهم ،مضيفا أن التمرد بدأ يخطط لاستلام السلطة منذ فترة بدعم من الداخل والخارج.

وقال الناظر ترك ان كل الجهود التي بذلت من أجل ايجاد حلول كانت تصطدم بعقبة عدم قبول بعض الأطراف التي تتعاون مع الخارج ولهذا كانت الحرب تهدد جميع مكونات الشعب السوداني والكل تضرر منها .

العمدة علي منيب القيادي بتنسيقية شرق السودان قال ان استقبال دولة جنوب السودان مؤخرا كان مقدرا وهو يجسد العلاقة القوية بين السودان وجنوب السودان، مشيرا الى كل الذين كانوا في جوبا يمثلون كل الوان الطيف السياسي وأن الجميع اتفق على ان يكون الحوار سوداني سوداني من أجل تحقيق الاستقرار .

مبارك احمد حميد بركي وكيل ناظر الرشايده ونائب رئيس تنسيقية شرق السودان قال ان شرق السودان له ثوابت وهي الوقوق خلف المؤسسة الشرعية وهي القوات المسلحة وان السودان لن يتأتي من الشرق، مضيفا أن التمرد تم التخطيط له بصورة كبيرة وان المقاومة الشعبية اسهمت كثيرا في وقف تمدد مليشيا الدعم السريع المتمردة ، مؤكدا أن التمرد الي زوال .

فيما قال مبارك النور تنسيقية شرق السودان انهم يجددون الوقوف خلف القوات المسلحة مشيرا الى ادانتهم لانتهاكات مليشيا الدعم السريع المتمردة الإرهابية وجناحها السياسي وأن جرائمها أصبحت موثقة خاصة الانتهاكات الجسمية ضد المواطنين.

سونا