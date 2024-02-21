خلافات حادة بين حكومة جنوب السودان وقائد مليشيا التمرد السريع ..

• مليشيا التمرد تبتز حكومة جنوب السودان لدفع مليار دولار تقول مليشيا التمرد إنها متأخرات رسوم عبور بترول جنوب السودان ويجب علي جوبا إيداعها في حسابات المليشيا وسبق للتمرد السريع تفويض القوني شقيق حميدتي لمتابعة ملاحقة حكومة جنوب السودان لدفع المليار دولار ..

• رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير غاضب جداً من طريقة التهديد التي تحدث بها حميدتي مع سلفا في اللقاء الذي جمعها مؤخراً بكمبالا .. سلفاكير قال لمقربين منه إن حميدتي قليل تجربة ولايعرفنا جيداً فنحن يمكن أن نستغني عن البترول العابر عبر السودان ..

• من جهة أخري تضغط مليشيا التمرد في الآونة الأخيرة علي جوبا وتهدد بإتلاف أنبوب النفط وذلك بمنع دخول ناقلات الجازولين لمعالجات فنية ضرورية لمحطة العيلفون حتي لا يتأثر الأنبوب علي المدي الطويل وقبل أيام تم السماح لثلاث شاحنات بالدخول إلا أن المليشيا سطت علي الجازولين وأعتقلت سائقي الشاحنات ..

• وأبدت حكومة جنوب السودان امتعاضها منذ أشهر بعد عثورها علي حديث موثّق لحميدتي يقول فيه إنه لن يزور جوبا لأنه قد يتعرض لاغتيال هناك علي حد قوله ..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد