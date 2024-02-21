والي الخرطوم: جهود مكثفة لارجاع خدمات الاتصالات

أكد والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة اهتمامه البالغ بارجاع خدمات الإتصالات حتى يتمكن المواطنون من التواصل وإجراء خدماتهم ومصالحهم والتي توقفت تماما بسبب توقف الاتصالات التي ترتبت عليها معاناة طالت كل الاسر التي تحملت أهوال الحرب وظلت متواجدة في مناطقها.

وإنخرط والي الخرطوم في اجتماعات مكثفة مع الفنيين العاملين في شركات الإتصالات بحضور مدير هيئة أمن ولاية الخرطوم اللواء الحسن علي بغرض تذليل العقبات وتوفير الدعم اللوجستي للفنيين حتى يتمكنوا من إستعادة الخدمات في أقرب وقت .

وطالب الوالي بضرورة تكثيف العمل على مدار الساعة لارجاع الاتصالات لتخفيف المعاناة على المواطنين مع كامل استعداده لتقديم أي مساعدات للفريق الفني. سونا

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