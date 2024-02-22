اعتبر نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أن الفيتو الأمريكي على مشروع القرار الجزائري في مجلس الأمن الدولي أصبح بمثابة ترخيص لمواصلة قتل الأبرياء في غزة.
وقال بوغدانوف لوكالة “نوفوستي تعليقا على الموقف الأمريكي:” هذا أمر سلبي للغاية.. هذه ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها الأمريكيون حق النقض من أجل منع تمرير قرار يدعو إلى إنهاء الحرب.
وأضاف: هذا في جوهره ترخيص لمواصلة قتل الأبرياء في غزة، حيث لقي ما يقرب من 30 ألفا من النساء والأطفال مصرعهم بالفعل (حتى الآن)”.
وأشار بوغدانوف إلى أن موسكو والمجتمع الدولي برمته، بما في ذلك العالمان العربي والإسلامي، لا يستطيعون “فهم منطق الأمور لأن الناس يموتون كل يوم بل وكل ساعة نتيجة هذه الحرب المستمرة منذ نحو خمسة أشهر.”
الشروق الجزائرية
كانت هذه تفاصيل خبر استخدام “الفيتو” الأمريكي ضد المشروع الجزائري.. روسيا تعلق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.