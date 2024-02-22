وفاة لاعبة زامبية في معسكر للمنتخب – صورة

أعلن اتحاد زامبيا لِكرة القدم، الأربعاء، عن وفاة لاعبة منتخب بلاده النّسوي نورين بيتاني عن عمر ناهز 24 سنة.
وشاركت نورين بيتاني في تربّص داخل القواعد للمنتخب النّسوي الزامبي، قبل أن تُنقل إلى المستشفى بِسبب إصابتها بِوباء الملاريا الإثنين الماضي. لِتُفارق عقبها الحياة فوق سرير هذه المؤسسة الطبّية.
وكانت اللاعبة نورين بيتاني تستعدّ رفقة منتخب زامبيا النّسوي، لِخوض دورة تصفوية مُؤّهلة عن منطقة إفريقيا للألعاب الأولمبية، نسخة العاصمة الفرنسية باريس 2024.
وقبل الوفاة، كانت نورين بيتاني تنشط في منصب مهاجمة، ضمن صفوف نادي كوبر كوينز الزّامبي لِفئة الإناث.
الشروق الجزائرية
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