محمد الأمين ترك: التمرد بدأ يخطط منذ فترة لاستلام السلطة، وخالد عمر: سنظل دعاة لوقف الحرب

وقال رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة محمد الأمين ترك: التمرد بدأ يخطط منذ فترة لاستلام السلطة بدعم من الداخل والخارج. قال خالد عمر القيادي بالحرية والتغيير المجلس المركزي: سنظل دعاة لوقف الحرب وسنتصدى لبشاعتها فكل يوم يمر على بلادنا تحت وطأة هذه الكارثة نفقد فيه ما لا يمكن استرجاعه مرة أخرى. الجزيرة – السودان

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