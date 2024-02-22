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محمد الأمين ترك: التمرد بدأ يخطط منذ فترة لاستلام السلطة، وخالد عمر: سنظل دعاة لوقف الحرب

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Asma Osman 0 تبليغ

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وقال رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة محمد الأمين ترك: التمرد بدأ يخطط منذ فترة لاستلام السلطة بدعم من الداخل والخارج.

قال خالد عمر القيادي بالحرية والتغيير المجلس المركزي: سنظل دعاة لوقف الحرب وسنتصدى لبشاعتها فكل يوم يمر على بلادنا تحت وطأة هذه الكارثة نفقد فيه ما لا يمكن استرجاعه مرة أخرى.

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الجزيرة – السودان

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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