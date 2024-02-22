كريستيانو بعد التأهل: يالها من ليلة

حرص البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر، على توجيه رسالة لجماهير العالمي، بعد بلوغ ربع نهائي دوري أبطال آسيا. وحجر النصر مقعده في دور الثمانية من بطولة دوري أبطال آسيا، عقب فوزه على مواطنه الفيحاء بنتيجة 2-0، ليفوز 3-0 في مجموع لقائي الذهاب والإياب.

ونشر كريستيانو صورة عبر حسابه الشخصي بمنصة إكس، عقب نهاية المباراة بدقائق وقال: “يا لها من ليلة! لقد وصلنا إلى المرحلة التالية، شكرًا لكم جميعًا على الدعم.”

وكان كريستيانو قد سجل هدف فريقه الثاني في مباراة الاربعاء.

وسيواجه النصر في الدور ربع النهائي، العين الإماراتي، الذي تخطى عقبة منافسه ناساف الأوزبكي.

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