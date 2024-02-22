ليفربول يبتعد بالصدارة على أنقاض لوتون

بدأ ليفربول المباراة بقوة، بعدما تلقى دياز بينية داخل المنطقة في الدقيقة الخامسة، ليتلاعب بأوشو ويسدد كرة مرت بقليل إلى جوار القائم.

وواصل ليفربول بدايته القوية، بمتابعة جاكبو عرضية من إيليوت، مسددًا كرة مقصية أمسك بها كامينسكي في الدقيقة العاشرة.

وباغت لوتون تاون أصحاب الأرض بافتتاح التسجيل في الدقيقة 12، بعدما سدد تشونج كرة من داخل المنطقة تصدى لها كيليهر وتابعها أوجبيني برأسية سكنت الشباك.

وبحث ليفربول عن تعديل النتيجة في الدقيقة 28، بتسديدة مقوسة من جوميز من على حدود المنطقة، مرت إلى جوار القائم.

سجل رباعية ليفربول فيرجيل فان دايك (56) وكودي جاكبو (58) ولويس دياز (71) وهارفي إيليوت (90).

بينما أحرز هدف لوتون الوحيد تشيدوزي أوجبيني (12).

وبتلك النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى 60 نقطة في الصدارة، بينما تجمد لوتون عند 20 نقطة في المركز 18.

وأهدر ليفربول فرصة التعديل في الدقيقة 32، بعدما أرسل إيندو بينية مميزة لدياز الخالي من الرقابة داخل منطقة الـ6 ياردة، ليتابعها الأخير بتسديدة مباشرة مرت بقليل إلى جوار القائم.وواصل دياز محاولاته بتسديدة قوية من خارج المنطقة في الدقيقة 35، ذهبت أعلى العارضة، لينتهي الشوط الأول بتقدم لوتون بهدف دون رد.واختتم إيليوت مهرجان الأهداف بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 90، بعدما تابع كرة مبعدة من دفاع لوتون ليسدد كرة مقوسة في المرمى، لينتهي اللقاء بفوز ليفربول (4-1).

كووورة