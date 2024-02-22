غادة عبدالرازق.. والحسد!

غادة عبدالرازق

تحدثت الفنانة غادة عبدالرازق عن كواليس مسلسلها الرمضاني الجديد «صيد العقارب»، مشيرة إلى أن جميع المشاركين في العمل يتسمون بخفة الدم ولا يشعرون بالملل خلال تجمعهم، لكن فور البدء بالتصوير يركزون في أدوارهم.

وتطرقت غادة، خلال لقاء على قناة «on»، إلى أمور عدة خاصة بها، قائلة إن حقيبتها دائما تحتوي على أغراض كثيرة لا تستغني عنها، ومنها المصحف والنظارة وزجاجة العطر، مجيبة عن سؤال عما إذا وضعت على باب غرفها لافتة «ممنوع الدخول»، لمن ستكون موجهة؟ قائلة: لأي شخص حسود.

يذكر أن مسلسل «صيد العقارب» من تأليف باهر دويدار، إخراج أحمد حسن، بطولة: رياض الخولي، سيمون، محمد علاء، أحمد ماهر، مجدي بدر، ميار الغيطي، أحمد جمال سعيد، محمد علي رزق، منال سلامة، وصفاء جلال.

الأنباء الكويتية