شرطة محلية الدامر تنهي مسلسل عصابة نهب بأم شديدة

نفذت قوة من قسم شرطة أم شديدة بمحلية الدامر – ولاية نهر النيل – عملية مداهمة ناجحة لعصابة تنشط في جرائم النهب وقطع طريق المسافرين ، ووضعت القوة يدها على 3 أفراد بحوزتهم ثلاثة أسلحة وعربة بدون مستندات رسمية . تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهتهم. المكتب الصحفي لشرطة السودان

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