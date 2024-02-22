قلب الهلال السعودي تأخره بهدف إلى فوز (3-1) على مضيفه سباهان أصفهان الإيراني، الخميس، على ملعب المملكة آرينا في إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.
وجاء هدف المباراة الأول لصالح سباهان في الدقيقة 55، عن طريق لاعبه فارشاد زاده، وأدرك الهلال التعادل (76) عن طريق سالم الدوسري، قبل أن يعزز زميله روبن نيفيز (82)،
واختتم ألكسندر ميتروفيتش أهداف الزعيم (90+7).بهذه النتيجة تأهل الهلال إلى الدور ربع النهائي بمجموع مباراتي الإياب والذهاب (6-2)، ويواجه نظيره الاتحاد.
كووورة
كانت هذه تفاصيل خبر الهلال يتخطى سباهان.. ويضرب موعدا ناريا مع الاتحاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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