كتبت الإعلامية فاطمة الصادق موجهة حديثها إلى الموديل آية آفرو “والله يا آية نحن بس عندنا حرب” وذلك عقب ظهورها المثير للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي. وارفقت فاطمة الصادق صورة لـ آية آفرو .. وسط تفاعل كبير من المتابعين بحسب رصد محرر “أخبار الخليج 365”، وكتب المعلقون: والله ي بت الصادق بجيبي نصايب الله المستعان والله اقسم بالله قايله الرسمه ألفي مسلسل نيلز بتردميها وانتي جبتيها قبل كده عندك في القناة بنفس العاهات بتاعتا وفي حين نفس وقت الحرب دي بتطبلي في الاستوريهات لي فنانين وحفلاتكم شغاله تناقض عجيب (والتعليق لا يعني اني من محبين آيه افرو) شخصية رهيبه طموحه قوية اتمنى من كل قلبي انها تصل للقمة ونرميها من هناك قال لي جدي في يوم من الايام سيأتي أحدهم يضيع وقته في قراءه تعليقك شكرا لك لأنك حققت وصيه جدي الخرطوم – “أخبار الخليج 365”

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصور.. فاطمة الصادق توجه رسالة لآية آفرو “والله يا آية نحن بس عندنا حرب” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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