أصالة لإليسا: علمينا الصدق والبساطة

أبدت الفنانة السورية أصالة نصري، إعجابها الشديد بالفيلم الوثائقي للفنانة إليسا، “It’s ok”، الذي عرضته منصة “نتفليكس”، وقالت أصالة في رسالة عبر منصاتها الاجتماعية، إن الفيلم علمها البساطة والإصرار، وكشفت عن دخولها في نوبة من البكاء والتأثر بمشاهدة الفيلم الذي يرصد الجانب الآخر من حياة إليسا.

وقالت أصالة في تدوينتها: “علمينا الصدق، البساطة، الإصرار، علمينا نحنا محتاجين كتير لنتعلم لنتقبل لنصارح لنواجه حالنا والدنيي.. سهرت على حكايتك، بكيت وتأثرت، كتير حلوة الحكاية لأنك فيها قصة بتعلّم، شكراً إنّك قدرتي تحافظي على شخصك، لأنه هوّه اللي ضوالك فنّك يا حلوتنا صديقتي القريبة”.

من جانبها، ردت الفنانة إليسا، على تدوينة أصالة، وقالت عبر حساباتها الاجتماعية: “دايماً حكيك حلو وبفوت عالقلب دغري وبفرّحو!، بفرح بصداقتنا وبعتزّ فيا وبصدقا وحقيقتا!، قلال يلّلي بعبّرو متلك وبوزّعو بكرم حبّ صادق هيك كلّنا منتعلّم منّو”.

السياسة الكويتية