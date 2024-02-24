بعد زواج 5 سنوات.. بسمة ماهر تعلن طلاقها من الفنان أحمد كشك – صورة

أعلنت الفنانة بسمة ماهر، عن طلاقها من زوجها الفنان أحمد كشك وذلك بعد فترة زواج دامت لخمس سنوات.

وكتبت بسمة ماهر عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” منشورا أعلنت خلاله طلاقها وكتبت: “عسى أن تكرهوا شئ وهو خير لكم.. تم الطلاق الرسمي بيني وبين أبو بنتي”.

وتزوجت الفنانة بسمة ماهر من الفنان أحمد كشك في شهر يناير عام 2019 وحضر حفل الزفاف كل من، أشرف زكي وماجد المصري ومحمود حافظ وأحمد مصطفى وشريف العجمي ومحمد ناصر وتامر كرم ورباب طارق ورامي الطمباري وريم أحمد وطه خليفة.

كما حضر كل من، عبد الرحمن القليوبي وحسن عيد ووائل عبدالله وسامح بسيوني وعلاء قوقة وحسني شتا ومصطفى أبو سريع ومحمد العمروسي وهاجر عفيفي وأحمد ماجد ومجدي البحيري ومحمد صلاح أدم.

بالإضافة إلى عدد من الممثلين منهم، مي إبراهيم وميدو عادل ومروة عيد وإيمان الشريف والمذيعة شيريهان الجوهري ومحمد علي رزق وزوجته المذيعة سارة فهيم وحمادة صميدة وإبراهيم السمان وباسم علي وأخرون وأحيا حفل الزفاف المطرب مجد القاسم.

يذكر أن الفنانة بسمة ماهر ممثلة مصرية شاركت منذ الصغر في المسرح المدرسي والمسرح الجامعي، تخرجت من كليه الآثار، بدأت مشوارها الفني من خلال المشاركة في الإعلانات، وشاركت في العديد من المهرجانات المسرحية وكانت آخر مشاركة لها من خلال مسلسل “المداح أسطورة العشق” الذي عرض العام الماضي.

وكانت آخر أعمال أحمد كشك مشاركته في بطولة مسلسل “الأصلي”، وهو من بطولة ريهام عبد الغفور، منال سلامة، إيناس كامل، اسلام جمال، إيهاب فهمى، تامر نبيل، أحمد الشامي، شاهيستا سعد، يوسف عثمان، سارة نور، جلا هشام، أشرف زكي، فتوح أحمد، كريم عبد الخالق، أيمن الشيوي، أحمد والي، أحمد عبد الحميد، طه خليفه، محمد درويش، ولاء الشريف، أحمد كشك، ميدو ماهر وعدد آخر من الفنانين.

صحيفة الدستور