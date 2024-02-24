حزب الله يدخل بسلاح المسيرات بقوة.. والمواجهات تحتدم فى جنوب لبنان

أفادت مراسلة قناة “الغد الإخبارية” بأن حزب الله اللبناني أصبح يعتمد على المسيرات بقوة في حربه مع الكيان المحتل في الحدود الجنوبية في لبنان.

ونوهت إلى أن حزب الله لم يكن يعتمد على المسيرات، وهذا يشير إلى أن حزب الله لديه القدرة على استخدام المسيرات في الحرب، وهذا يعتبر تحولا جديدا في الحرب.

وأشارت إلى أن حزب الله بدأ في إرسال المسيرات للأراضي الفلسطينية، ولكن لا يعلن عنها إذا لم ترجع لموقعها مرة أخري، وهذا يعتبر رسالة للحكومة الإسرائيلية بأن حزب الله قادر على كشف الكثير من المواقع العسكرية.

وتابعت أن الغارات التي كانت من قبل الإحتلال الإسرائيلي كانت على القرى والمدن على المنطقة الحدودية، ولم تنجع في إيقاع مصابين، مشيرة إلى أن حزب الله نفذ اليوم 5 عمليات تجاه مواقع عسكرية.

صحيفة الدستور