بأسلوب كسر الباب.. حبس عاطل لاتهامه بسرقة الشقق السكنية ببدر

قررت نيابة الشروق وبدر حبس عاطل لاتهامه بسرقة الشقق السكنية بمدينة بدر 4 أيام على ذمة التحقيقات. كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم. وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة بدر من ضبط عاطل لقيامه بسرقة محتويات شقة سكنية. واعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب كسر الباب وإنه تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المساكن بذات الأسلوب، وأقرا بارتكاب أربع وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة. صحيفة الدستور

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