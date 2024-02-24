السيسي وأسياس أفورقي: يجب التوصل إلى حلول جادة للأزمة السودانية

اتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الأريتري أسياس أفورقي على استمرار العمل المشترك في إطار مسار دول الجوار من أجل التوصل إلى حلول جادة للأزمة تفضي إلى وقف إطلاق النار بما يضع حداً للمعاناة الإنسانية التي يمر بها الشعب السوداني. الجزيرة – السودان

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