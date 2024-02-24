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السيسي وأسياس أفورقي: يجب التوصل إلى حلول جادة للأزمة السودانية

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Asma Osman 0 تبليغ

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اتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الأريتري أسياس أفورقي على استمرار العمل المشترك في إطار مسار دول الجوار من أجل التوصل إلى حلول جادة للأزمة تفضي إلى وقف إطلاق النار بما يضع حداً للمعاناة الإنسانية التي يمر بها الشعب السوداني.

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الجزيرة – السودان

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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