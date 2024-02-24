مناوي: حان الوقت للاتفاق على “الاستقلال الثاني” للسودان

قال حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي بإنه حان الوقت للاتفاق على “الاستقلال الثاني” للسودان وإنهاء الاستغلال والهيمنة الأحادية. حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي: الأزمة السودانية بلغت ذروتها والحرب تفجرت بسبب تراكم الأخطاء. الشرق للأخبار

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