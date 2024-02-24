والي الشمالية يخاطب الحشد الجماهيري المسلح بمحلية القولد

الولاية الشمالية الاستاذ عابدين عوض الله تضحيات ومجاهدات إنسان محلية القولد ودعمه وسنده للقوات المسلحة وهي تخوض معركة الكرامة لتطهير البلاد من دنس المتمردين والعملاء والمرتزقة والمأجورين واكد أن المحلية لم ولن تتخلف يوما عن ركب الجهاد والاستشهاد.

وهنأ الوالي لدى مخاطبته اليوم بمحلية القولد برنامج المقاومة الشعبية والحشد الجماهيري المسلح لاظهار القوة وتأكيد الجاهزية والذي نظمته اللجنة العليا للمقاومة الشعبية بالمحلية برعاية المدير التنفيذي لمحلية القولد الأستاذ محجوب محمد سيد احمد تحت شعار (جيش واحد شعب واحد) هنأ القوات المسلحة بمناسبة الانتصارات التي تحققها في جميع مسارح العمليات ودحر متمردي الدعم السريع وترحم على أرواح الشهداء من العسكريين والمدنيين الذين سقطوا في ميادين القتال وهم يدافعون ويذودون عن تراب الوطن وصون عزة وكرامة الشعب السوداني معربا عن تمنياته للجرحي والمصابين عاجل الشفاء.

واعلن عابدين عن تكوين الفرقة الاستراتيجية على مستوى الولاية لتكون خير دعم وسند للقوات المسلحة.

كما خاطب الحشد الجماهيري المسلح قائد الفرقة (19) مشاة اللواء الركن سليمان كمال حاج الخضر مؤكدا أن النفرات الشعبية التي إنتظمت كافة محليات الولاية حققت أهدافها وجسدت معاني التضحية والفداء وحب الوطن وتلاحم الشعب مع قواته المسلحة صمام أمان البلاد وعزها وفخرها ومجدها وبارك النفرة الشعبية والحشد الجماهيري المسلح لمحلية القولد دفاعا عن الأرض والعرض وحفظا للامن والاستقراروجدد عزم وقدرة القوات المسلحة على تحقيق النصر المؤزر وتطهير البلاد من دنس المتمردين والعملاء .

من جانبه اعلن المدير التنفيذي لمحلية القولد الاستاذ محجوب محمد سيد احمد عن جاهزية المحلية للدفاع عن العقيدة والوطن ودعم واسناد القوات المسلحة وحيا كافة قطاعات المحلية وتدافعهم نحو معسكرات الكرامة واشار الى أن المحلية خرجت في معسكرات الكرامة الاولى 1500 مستنفرا فيما تستعد المحلية لتدريب 3000 مستنفرا من خلال فتح معسكرات الكرامة الثانية واضاف أن المحلية بها ثلاث كتائب إستراتيجية.

الى ذلك اشاد نائب رئيس لجنة الاسناد الامني والعسكري رئيس المقاومة الشعبية بالولاية الشمالية الفريق دكتور مهندس ركن صالح ياسين صالح اشاد بنجاح المقاومة الشعبية بالولاية وتدافع المواطنين والمؤسسات والقطاعات والفعاليات المختلفة للزود عن تراب الوطن وعقيدته ودعا لمواصلة الدعم والاسناد للقوات المسلحة وتدريب وتجهيز المستنفرين والقادرين على حمل السلاح من خلال الكتائب الاستراتيجية أولا ثم الفرقة الاستراتيجية خلال الفترة القادمة.

هذا وكان قد تحدث في الحشد الجماهيري المسلح ممثل اللجنة العليا للمقاومة الشعبية والحشد الجماهيري المسلح بمحلية القولد الأستاذ محمد احمد عبد الجليل والشيخ الدكتور الداعية أسامة سليمان والعمدة محمد عوض علوب ممثل القبائل واحمد عبد العزيز قائد كتيبة الشهيد محمد الفضل عبد الواحد ممثلا للشباب مؤكدين مواصلة دعمهم وسندهم ووقوفهم صفا واحدا خلف القوات المسلحة دحرا للمليشيا وتحقيقا للامن والاستقرار والطمأنينة وبناءً وتعميراً للسودان مشيدين بكل من ساهم وشارك في برنامج المقاومة الشعبية والحشد الجماهيري المسلح لاظهار القوة وتأكيد الجاهزية .

وفي ختام البرنامج تسلم والي الولاية الشمالية الاستاذ عابدين عوض الله وثيقة عهد وميثاق من اللجنة العليا للمقاومة الشعبية ومحلية القولد في صورة جسدت معاني الوحدة والترابط والتعاون وحب الوطن وتلاحم الشعب مع قواته المسلحة.

سونا