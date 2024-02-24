العدل والمساواة تدين انتهاكات المليشيا بولاية الجزيرة

حركة العدل والمساواة أعلنت حركة العدل والمساواة السودانية عن شجبها وادانتها بشدة إنتهاكات مليشيا الدعم السريع المستمرة ضد المواطنين بولاية الجزيرة من قمع وقتل وترويع واغتصاب للنساء ونهب وسلب للممتلكات وحصار جائر على عدد من المدن والقرى مما أدى الى تجويعها وحرمانها من الخدمات وتهجير قسري لسكانها وحملات إعتقالات تعسفية واسعة.

ودعا القيادي بالحركة امين الشؤون الاجتماعية الأستاذ بابكر حمدين المجتمع الدولي والقوى السياسية والوطنية ومنظمات المجتمع المدني السوداني وكل نشطاء ومنظمات حقوق الإنسان لتحمل مسؤولياتهم بالتدخل بالضغط على المليشيا لإيقاف هذه الإنتهاكات والجرائم الخطيرة وإطلاق سراح المعتقلين. سونا

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