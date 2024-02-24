الجكومي: (تقدم) تمثل الجناح السياسي لمليشيا الدعم السريع وإن تدثّرت بخلاف ذلك

اتّهم رئيس الجبهة الثورية، عضو المجلس الرئاسي للحرية والتغيير، الكتلة الديمقراطية، محمد سيد أحمد الجكومي، جبهة تقدم بأنها الظهير السياسي لمليشيا الدعم السريع.

وقال الجكومي في تصريحات صحفية: “تقدم تدعم مليشيا تضم في صفوفها مرتزقة من دول أفريقية وعربية بشهادة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وتمثل حالة نادرة في عداء القوى السياسية التي تقف خلف الجيش الوطني”.

وأضاف: “تقدم عملياً تمثل الجناح السياسي لمليشيا الدعم السريع وإن تدثّرت بخلاف ذلك”. صحيفة السوداني

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