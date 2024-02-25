ترامب يتوعد بايدن: قادمون بسرعة القطار بالانتخابات الرئاسية

دعا دونالد ترامب أنصاره إلى التعبئة بقوة خلال الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في كارولاينا الجنوبية أمس السبت، على أمل سحق منافسته نيكي هايلي في الولاية التي حكمتها لفترة طويلة. كما توعد بأن يُبرهن للرئيس جو بايدن والديمقراطيين: «إننا قادمون بسرعة قطار شحن في تشرين الثاني/نوفمبر»، في الانتخابات الرئاسية. وأكد «سنفوز بهذه الولاية، وبعد ذلك سنُخبر جو بايدن بأنه مطرود». بينما تعهد عدد كبير من الجمهوريين بحماية برنامج التخصيب الاصطناعي في المختبر، في أعقاب حكم أصدرته محكمة في ولاية ألاباما يعتبر الأجنة المجمدة أطفالاً، فيما قد يصبح قضية ساخنة في انتخابات 2024.

وقال الرئيس السابق لأنصاره خلال تجمّع انتخابي في هذه الولاية الواقعة بجنوب شرق البلاد «ستشاركون في واحدة من أهم الانتخابات في حياتكم». وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الولاية الواقعة جنوبي الولايات المتحدة عند الساعة السابعة صباحاً بالتوقيت المحلي (1200 ت غ). وفي مدرسة بالقرب من تشارلستون، جاء نحو عشرة أشخاص للإدلاء بأصواتهم في نصف الساعة الأولى.

ولا يتعين على سكان ولاية كارولاينا الجنوبية الإشارة إلى ميولهم الحزبية عند تسجيلهم للتصويت، ويُسمح لهم بالمشاركة في الانتخابات التمهيدية للحزبين الديمقراطي أو الجمهوري. وتعتمد هايلي على أصوات المعتدلين وهي تعد محافظة تقليدية تدافع عن تشكيل حكومة محدودة وتبنّي سياسة خارجية قوية. وتحضّ المرشحة الخمسينية المحافظين على اختيار «جيل جديد من القادة المحافظين» بدلاً من «سنواتٍ أربع أُخَر من فوضى ترامب». لكنها خسرت حتى الآن الانتخابات التمهيدية أمام ترامب في أيوا ونيو هامبشير ونيفادا. وأثنى ناخبون أجرت معهم وكالة فرانس برس مقابلات الخميس في كولومبيا عاصمة كارولاينا الجنوبية على كلا المرشحين، على الرغم من أن أحد الناخبين شعر بأن هايلي غير مستعدة للمنصب بينما وجّه آخر انتقادات لترامب كونه «مثيراً للانقسام». ورأى ديفيد غيليام (55 عاماً) وهو مستشار مالي سيصوت لهايلي أن ترامب «سيقوم بملاحقة كل من لا يتفقون معه. وكوني مسيحياً، لا أشعر بالرضا تجاه ذلك». وتأتي هذه الانتخابات وسط مؤشرات إلى أن ترامب الذي يواجه أربع لوائح اتهام جنائية يشدد قبضته على الحزب الجمهوري بينما يدفع لإجراء تعديل لتثبيت أفراد من عائلته وحلفائه على رأس اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري. وتعهدت زوجة ابنه لارا ترامب بإنفاق «كل قرش» من أموال الحزب على حملته الرئاسية إذا أصبحت رئيسة مشاركة للجنة.

وقالت إن تسديد أتعاب محاميه يحظى باهتمام الناخبين الجمهوريين. وسعت هايلي إلى التركيز على «الفوضى» التي تقول إنها تتبع ترامب، مشيرة إلى 8 ملايين دولار من التبرعات الانتخابية التي أنفقها على الرسوم القانونية في يناير. وتوقعت أن يصل إجمالي إنفاقه على القضايا المعروضة على المحاكم هذا العام إلى 100 مليون دولار.وفي سياق منفصل، تعهد عدد كبير من الجمهوريين بقيادة دونالد ترامب بحماية برنامج التخصيب الاصطناعي في المختبر، في أعقاب حكم أصدرته محكمة في ولاية ألاباما يعتبر الأجنة المجمدة أطفالاً، فيما قد يصبح قضية ساخنة في انتخابات 2024. وجعل الديمقراطيون الحفاظ على الحقوق الإنجابية جزءاً أساسياً من حملتهم الانتخابية، حيث تواجه النساء في الولايات المحافظة التي تفرض حظراً صارماً على الإجهاض صعوبات للحصول على الرعاية الطارئة في حالات الحمل التي تهدد الحياة. وقال ترامب في ولاية كارولاينا الجنوبية قبل الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري السبت «كغيري من الغالبية العظمى من الأمريكيين، بما في ذلك الغالبية العظمى من الجمهوريين والمحافظين والمسيحيين والأمريكيين المؤيدين للحياة، فإنني أؤيد بقوة إتاحة التلقيح الاصطناعي للأزواج الذين يحاولون إنجاب طفل صغير محبوب وجميل». ودعا المجلس التشريعي في الولاية إلى «التحرك بسرعة لإيجاد حل فوري» لضمان استمرارية هذه البرامج. ويقضي الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا في ألاباما باعتبار الأجنة المحفوظة بالتجميد بمثابة «أطفال». (وكالات)

صحيفة الخليج