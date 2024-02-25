الأهلي يتأهل لربع نهائي دوري الأبطال بعد فوز يانج أفريكانز على بلوزداد

تأهل فريق الأهلي إلى الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد فوز يانج أفريكانز التنزاني على نظيره شباب بلوزداد الجزائرية، مساء اليوم السبت.

وتغلب فريق يانج أفريكانز على نظيره شباب بلوزداد بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب بنجامين مكابا مساء اليوم السبت، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

افتتح أهداف المباراة الفريق التنزاني عن طريق لاعبه موداثيري يحيى في الدقيقة 43، قبل أن يضيف زميله ستيفان عزيز كي الهدف الثاني، ومن ثم أحرز كينيدي موسوندا الهدف الثالث، فيما تكفل جوزيف جيدي بإضافة الهدف الرابع والأخيرة.

وبتلك النتيجة، حجز فريقا الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني في دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا قبل انطلاق الجولة السادسة، فيما ودع فريقا شباب بلوزداد وميدياما الغاني منافسات البطولة من دور المجموعات.

ومن المقرر أن يواجه فريق الأهلي نظيره يانج أفريكانز على ستاد القاهرة الدولي، يوم الجمعة القادمة، في مباراة حسم صدارة المجموعة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري الأبطال.

الشروق نيوز