أردول: نحن مع قيادة الجيش منذ اللحظة الأولى في كل حالاتها – شاهد الفيديو

قال القيادي مبارك اردول في الحرية والتغيير – الكتلة الديمقراطية – لبرنامج الجهات الأربعة في قناة الزرقاء بإنهم مع قيادة الجيش منذ اللحظة الأولى في كل حالاتها ، انتصرت او انهزمت وبقيادة او من غير قيادة فنحن ندعم القوات المسلحة .

-نحن ندعم الجيش الا ان البعض يتملق قيادة الجيش بدوافع كثيرة منها مقاسمته السلطة.

-الحرب ستنتهي على طاولة تفاوض والمهم الا يكون في ذلك تضييع لحقوق الناس

-لابد أن نتواصل مع الدول الداعمة للدعم السريع و التفاهم معها.