أردول: نحن مع قيادة الجيش منذ اللحظة الأولى في كل حالاتها – شاهد الفيديو

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قال القيادي مبارك اردول في الحرية والتغيير – الكتلة الديمقراطية – لبرنامج الجهات الأربعة في قناة الزرقاء بإنهم مع قيادة الجيش منذ اللحظة الأولى في كل حالاتها ، انتصرت او انهزمت وبقيادة او من غير قيادة فنحن ندعم القوات المسلحة .
-نحن ندعم الجيش الا ان البعض يتملق قيادة الجيش بدوافع كثيرة منها مقاسمته السلطة.
-الحرب ستنتهي على طاولة تفاوض والمهم الا يكون في ذلك تضييع لحقوق الناس
-لابد أن نتواصل مع الدول الداعمة للدعم السريع و التفاهم معها.
-ما قاله الأخ وليد مادبو طريقة كسولة في التعاطي مع القضايا ولا يليق به.
قناة الزرقاء
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