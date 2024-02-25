هارب من 109 سنوات حبس.. ضبط عنصر إجرامى شديد الخطورة

نجح قطاع الأمن العام المصري بالاشتراك مع أمن البحيرة في ضبط عنصر إجرامى شديد الخطورة بالبحيرة لاتجاره فى المواد المخدرة وسرقة السيارات.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية للأمن العام، وبمشاركة مديرية أمن البحيرة إتجار عنصر إجرامى “شديد الخطورة” سبق إتهامه فى 28 قضية ما بين “مخدرات، سلاح، سرقة” ومطلوب ضبطه فى جنايات وجنح “سرقة بالإكراه ومخدرات وسلاح بدون ترخيص” بإجمالى مدد حبس 109 سنوات، بالمواد المخدرة وارتكاب عدد من وقائع سرقة السيارات واتخاذه من دائرة مركز شرطة دمنهور بالبحيرة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
تم استهدافه وضبطه وبحوزته (2.1 كيلو حشيش، بندقية آلية، بندقية خرطوش)، واعترف بارتكابه 6 وقائع سرقة سيارات وتصريفها لعملائه (3 أشخاص “سيئى النية”، بمحافظات مطروح، كفرالشيخ، القاهرة)، تم ضبطهم وأرشدوا عن السيارات المستولى عليها.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.
الشروق نيوز
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