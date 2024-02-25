الشمالية: 3200 مستنفرا بوحدةشرق النيل بمحلية دنقلا ينفذون مشروع الرماية

شهد المدير التنفيذي لمحلية دنقلا رئيس اللجنة العليا للتعبئة والاستنفار بالمحلية الدكتور مكاوي الخير الوقيع وقائد قوات الاحتياط بالولاية الشمالية ومنسق قوات الاحتياط مقرر اللجنة العليا للتعبئة والاستنفار بالولاية الاستاذ حسين إبراهيم وعدد من قيادات العمل العسكري وقيادات وحدة شرق النيل الادارية بمحلية دنقلا شهدوا اليوم بدروة حامية دنقلا العسكرية مشروع الرماية لمستنفري معسكرات الكرامة الثانية بوحدة شرق النيل والبالغ عددهم 3200 مستنفرا.

واشاد المدير التنفيذي لمحلية دنقلا في تصريح (لسونا) بجهود اللجنة العليا للتعبئة والاستنفار على مستوى المحلية واللجان المتخصصة والاجهزة الامنية وقوات الاحتياط وكافة الجهات والقطاعات ودورهم الكبير في تدريب وتأهيل المستنفرين والقادرين على حمل السلاح وإنجاح معسكرات الكرامة التي تنتظم وحدات المحلية الثلاث دنقلا وشرق النيل والحفير وأكد أن المحلية تعول كثيرا على المستنفرين في حسم معركة الكرامة ودحر متمردي الدعم السريع وتأمين المحلية ودعم وإسناد مجهودات المحلية في مشروعات التنمية والخدمات والبناء والتعمير بعد انجلاء الحرب.

وأعلن مكاوي عن فتح معسكر الكتيبة الاستراتيجية بوحدة شرق النيل الادارية للمستنفرين الذين تلقوا التدريبات الأولية في معسكرات الكرامة الاولى والثانية.

من جانبه أكد قائد قوات الاحتياط بالشمالية أن معسكرات الكرامة الثانية تشهد تدافعا كبيرا من الشباب والقادرين على حمل السلاح دفاعا عن الارض والعرض وصون عزة وكرامة الشعب السوداني مشيرا الى أن مستنفري وحدة شرق النيل أظهروا حماسا عاليا ونفذوا مشروع الرماية بكل دقة وإحترافية عكس مستوى التدريب المتميز داخل المعسكرات مضيفا أن الفترة القادمة ستشهد فتح المزيد من معسكرات الكرامة بالولاية الشمالية حتى يتم تطهير البلاد من دنس المتمردين والعملاء والمرتزقة.

الى ذلك أوضح منسق قوات الاحتياط مقرر اللجنة العليا للتعبئة والاستنفار أن الولاية الشمالية بها حتى الآن 161 معسكرا لمستنفري الكرامة الثانية منها 67 معسكرا بمحلية دنقلا مؤكدا إستمرار عمليات التدريب للمستنفرين في جميع فنون وعلوم القتال من خلال معسكرات الكرامة والكتائب الاستراتيجية ممتدحا جهود اللجنة العليا للتعبئة والاستنفار واللجان الفرعية ولجان التعبئة والاستنفار على مستوى محليات الولاية وكافة الجهات والقطاعات والفعاليات ودورهم المتعاظم في إنجاح معسكرات الكرامة ودعم وإسناد القوات المسلحة في معركتها ضد متمردي الدعم السريع. بدوره أكد منسق عام قطاع شرق النيل ياسر عثمان أن عدد معسكرات الكرامة الثانية بوحدة شرق النيل الادارية 37 معسكرا مجددا المضي قدما في تدريب وتجهيز الشباب للزود عن العقيدة والوطن والمساهمة في مسيرة البناء والاعمار.

الجدير بالذكر أن مستنفري وحدة دنقلا الإدارية ينفذون يوم غد الاثنين مشروع الرماية فيما ينفذ مستنفروا وحدة الحفير المشروع يوم بعد غد الثلاثاء بعدها تستعد محلية دنقلا للاحتفال بتخريجهم.

سونا