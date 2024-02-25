الجيش السوداني يحكم الحصار على الإذاعة وقائد عسكري “إما التسليم أو البحر”

أحكم الجيش السوداني حصاره اليوم على مبنى الإذاعة والتلفزيون بأم درمان، فيما انتشرت قواته بحي أبوروف القريب من مقر الإذاعة والتلفزيون بعد تحريره بالأمس، وفق مانقل مراسل العربية.

واستهدف الجيش صباح اليوم (الأحد) مواقع لميليشيا الدعم السريع بمحيط الإذاعة والتلفزيون بأم درمان، وكتب العقيد الركن ابراهيم الحوري على صفحته بفيسبوك قائلا: الإذاعة… إمّا التسليم أو البحر.. الخيار الثالث لا طاقة لكم به..

واوردت تقارير صحافية أن القوات المسلحة السودانية أسقطت يوم أمس السبت مسيرتين استطلاعيتين لميليشيا الدعم السريع بمنطقة امدرمان.

وكثف الجيش عمليات القصف على مراكز الإمداد والفزع للميليشيا في كل من الجنينة ونيالا والضعين ما أدى إلى تحجيم وإضعاف موجاتها الهجومية على كل من الفاشر وبابنوسة.

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