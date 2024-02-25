رئيس مجلس السيادة يلتقي وزير العدل

إلتقى رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بمكتبه اليوم وزير العدل المكلف د. معاوية محمد خير أحمد حداد .

وتعهد رئيس مجلس السيادة خلال اللقاء بتذليل كافة العقبات التي تواجه العمل بوزارة العدل بما يمكنها من الاضطلاع بدورها على الوجه المطلوب في ظل الأوضاع الراهنة التي تعيشها البلاد.

وقال وزير العدل في تصريح صحفي انه أطلع رئيس مجلس السيادة على القضايا المتعلقة بالدورة ٥٥ لمجلس حقوق الإنسان التي ستعقد خلال الأيام القادمة بجنيف وجهود الوزارة للتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة من اجل مشاركة فاعلة للسودان في هذه الدورة.

وأضاف سيادته أن اللقاء تناول رؤية الوزارة في المرحلة المقبلة فيما يتعلق بالإصلاح التشريعي والقانوني بالبلاد. سونا

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