نريد تحركًا سريعًا

حدثت فى قريتنا تغيرات اجتماعية وعمرانية لافتة للنظر، السبب أن هناك بعض الشباب الذى سافر إلى إيطاليا أو غيرها، وظهرت عليه النعمة.. كانت صورهم على وسائل التواصل الاجتماعى تلعب بعقول الشباب وذويهم.. قرر الكثيرون السفر بدون استكمال الدراسة.. لم يفكر أىٌّ من هؤلاء فى الطريقة، وإنما قرروا السفر بنفس الطريقة التى سافر بها غيرهم.. تهريب عن طريق ليبيا!

لم يدر بخلدهم المخاطر التى سيواجهونها، قال بعضهم: «يعنى مش هعرف أكون زى فلان ابن فلان».. هذه هى الكلمة السحرية التى حركت النفس الإنسانية لتركب الصعب وتركب البحر، إما أن يغرق أو ينجو.. وكل شىء قسمة ونصيب.. مسألة النصيب هى التى حركت الشباب وأسرهم.. الغريب أن الشباب يسافرون جماعات، وعندما سقطوا فى يد العصابات كانوا جماعات أيضًا، وهنا تحولت القرية إلى مأتم!

العصابة التى خطفت الشباب طلبت فدية ضخمة مقابل الإفراج عن 160 شابًا من نفس القرية، ما يعنى أنه فى الأسرة الواحدة أو العائلة الواحدة هناك أكثر من واحد مخطوف.. فماذا يفعلون؟!.. الشاب أحمد محمد موسى تواصل معى وأخبرنى بأن الموضوع منذ شهرين، وأن الشباب الذين وقعوا فى الأسر أقل من عشرين سنة.. ويوجه رسالته لإغاثة شباب القرية المحتجزين فى ليبيا!

سألته: كيف سمح الأهل بذلك؟.. قال إنهم أرادوا التجربة مثل زملائهم وأصدقائهم، وبعضهم سافر على غير رغبة أهله.. وقال إن الخاطفين طلبوا مبالغ ضخمة مقابل 160 فردًا، بينما الأهل من الناس الغلابة والفئات البسيطة.. كانوا يحلمون بتغيير حياتهم، وتجربة فرصة السفر، فهربوا إلى الجحيم وعصابات الخطف والبحر، كان الأمل أن يعيشوا حياة كريمة.. الآن أتضامن مع شباب القرية، وأوجه الرسالة إلى وزارة الخارجية المصرية بما لها من تجارب وخبرة سابقة لإطلاق سراح الشباب والإفراج عنهم!

وللأسف تحولت حياة الناس إلى جحيم وتحولت بيوتهم إلى مأتم.. ولذلك أدعو وزارة الخارجية للتحرك السريع لإنقاذ الشباب من الهلاك، وأعرف أن وزارة الخارجية لا تدخر جهدًا فى إنقاذ الشباب، وقد تكون لها اتصالات قوية بأطراف فى ليبيا تمكنها من التدخل لإغاثة الشباب، فى منطقة بئر الغانم بطرابلس، وعندى وسيلة تواصل مع الشاب الذى تواصل معى، وأرجو أن يكون التحرك سريعًا!

وأخيرًا، لا أعرف إن كان الوقت مناسبًا لأتحدث عن شباب مضلل يترك تعليمه قبل الانتهاء منه ثم يسافر؟ ولا أعرف إن كان من الحكمة توجيه اللوم لهم الآن أم لا؟.. فى المصائب يسكت البعض قليلًا حتى تنتهى الأزمة، ثم نبدأ فى معالجة أصل المشكلة، ولكننا لابد أن نتحدث عن تنمية الوعى، وخطورة الهجرة بمراكب الموت!.

محمد أمين – المصري اليوم

