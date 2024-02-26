الأعمى رئيساً مكلفا لجامعة «المؤسس» – صورة

صدرت الموافقة الكريمة من المقام السامي على تكليف الدكتور طريف بن يوسف الأعمى، رئيساً لجامعة الملك عبدالعزيز. ورفع وزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات يوسف بن عبدالله البنيان بالغ الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة حفظهم الله على ما تحظى به منظومة التعليم الجامعي من دعم واهتمام. كما هنأ وزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات الدكتور طريف الأعمى بالثقة الكريمة متمنياً له التوفيق والنجاح في فترة تكليفه القادمة. صحيفة المدنية

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