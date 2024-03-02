البرهان يلتقي وفد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

إلتقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ببورتسودان اليوم وفد مركز الملك سلمان للاغاثة والأعمال الإنسانية. وذلك بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين علي حسن بن جعفر ووالي ولاية البحر اللواء الركن معاش مصطفى محمد نور. وأعرب سيادته عن شكره وتقديره للأدوار التي تضطلع بها المملكة العربية السعودية في دعم ومساندة الشعب السوداني بما يحقق الأمن والإستقرار. واشاد رئيس مجلس السيادة الإنتقالي بالمشروعات والبرامج التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للسودانيين المتضررين من الحرب والمشروعات الصحية ومشروع تحلية المياه بولايات شرق السودان وبعض الولايات. سونا

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