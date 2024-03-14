والي الخرطوم يشكر ويشيد باصحاب مبادرات التكايا

بدأت ولاية الخرطوم توزيع الدعم المخصص للتكايا النموذجية وتكايا المجتمع كواحدة من البرامج الأساسية لشهر رمضان. وقال والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان في مستهل جولته على التكايا خلال شهر رمضان برفقة مدير عام وزارة التنمية الاجتماعية المكلف سيف الدين مختار وقال الوالي ان الزيارة تأتي في اطار تقديم الشكر على أصحاب المبادرات الذين أوقدوا نار التكية ووظفوا مدخراتهم واستقطبوا دعم الخيرين مما ادى الى استدامة عمل التكايا مؤكدا ان الدعم الذي قدمته هو جزء من مسئوليتها تجاه التكايا. هذا وشملت جولة الوالي تكايا الحارات الثامنة والسابعة والحارة ٢٠ والحارة ١٩. سونا

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