وزير الداخلية المكلف يلتقي المدير القطري لمنظمة الهجرة الدولية

التقي اللواء شرطة (م) خليل باشا سايرين وزير الداخلية المكلف اليوم الاستاذ محمد رفعت المدير القطري لمنظمة الهجرة الدولية بحضور الفريق شرطة د. عوض النيل ضحية ضابط الاتصال الوطني بالمنظمة واللواء شرطة عثمان محمد الحسن دينكاوي مدير الادارة العامة للجوازات والهجرة. اللواء شرطة(م) خليل باشا سايرين وزير الداخلية المكلف اكد تعاون وتنسيق وزارة الداخلية مع المنظمة باعتبار ان مسألة الهجرة عالمية تتطلب التعاون والتنسيق بين الجهات ذات الصلة للاستفادة من كافة الامكانيات التي تدعم البرامج والخطط الخاصة بالهجرة خاصة الدعم اللوجستي التقني في مجال الحوسبة في المعابر الحدودية للبلاد باعتبار ان السودان دولة عبور تحتاج لتطوير أجهزة المراقبة في عمليات الدخول والخروج ، اضافة الي مراجعة السياسات والقوانين الخاصة بالهجرة لتكون اكثر مواكبة. فيما اشار رفعت ان اللقاء ناقش اهمية تعزيز مجالات التعاون والتنسيق بين المنظمة ووزارة الداخلية في مجالات الهجرة النظامية وغير النظامية بجانب عودة المهاجرين الطوعية وتسهيل طرق العودة النظامية للسودانيين و ايجاد فرص عمل للسودانيين خارج البلاد كبدائل للهجرة غير النظامية . المكتب الصحفي لشرطة السودان

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