دشنت شرطة سجون إقليم النيل الأزرق كيس الصائم لمنسوبيها من ضباط وضباط صف وجنود بالشراكة مع بنك الادخار الإقليم الازرق العقيد شرطة الهادي يحي ادم اوضح فى تصريح (للمكتب الصحفي للشرطة) ان إدارته درجت سنويا علي تقديم كيس الصائم لمنسوبيها تخفيفا لأعباء المعيشة عن كاهل القوة لمقابلة متطلبات شهر رمضان المبارك. مشيراً الي ان الكيس هذا العام تضمن السلع الاستهلاكية والاحتياجات الرمضانيةالتي تعين صيام الشهر الكريم هذا وقد تم تسليم الكيس وسط احتفال القوة والتي اشادت باهتمام الادارة التى وفرت الكيس فى ظروف استثنائية تعيشها كل البلاد بسبب الحرب اللعينة التي اشعلتها القوات المتمرد. المكتب الصحفي لشرطة السودان

كانت هذه تفاصيل خبر شرطة سجون اقليم النيل الازرق تدشن كيس الصائم لمنسوبيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.