الحكم بالإعدام على احد منسوبى الدعم السريع بالقضارف

اصدرت محكمة جنايات شرق القضارف المختصة بنظر قضايا انتهاكات مليشيا الدعم السريع ومؤيديهم ومعاونيهم اليوم الأحد الحكم بالإعدام شنقا حتى الموت.

وذلك تعزيرا فى مواجهة المتهم (أ،ع،أ) وذلك لادانته بموجب المادة (٥١) من القانون الجنائي لسنة ٩١ والمتعلقة بإثارة الحرب ضد الدولة .

كما ادانته المحكمة ايضا بموجب المادة (٦٥) من ذات القانون المتعلقة بمشاركته مع جماعة الدعم السريع المتمردة التى ترتكب جرائم داخل السودان بالسجن لمدة عشر سنوات.

ويذكر ان المدان تم القبض عليه فى ١٤ ديسمبر ٢٠٢٣م بمركز جوازات القضارف بواسطة تيم الاستخبارات العسكرية بالفرقة الثانية مشاة .

هذا وبعد إستجواب الاستخبارات وفحص الهاتف المحمول عُثِر فيه على صورة له وهو يرتدي الكدمول ويحمل بندقية ووجدت بالهاتف العديد من الصور والمراسلات مع العديد من النساء يؤكد لهن انه دعامى موجود فى الجبل (جبل أولياء) منذ نوفمبر ٢٠٢٣م وقد أقر بذلك أمام المحكمة وفقا ل(سونا).

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المحكمة تنظر فى العديد من القضايا فى هذا الشأن وان اضابير النيابة والشرطة تعج بمئات البلاغات المتعلقة بمنسوبي الدعم السريع ومؤيديهم والمتعاونين معهم.

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