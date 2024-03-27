بحضور محمد حماقي.. أيمن بهجت قمر يقيم إفطارا للموسيقيين

نشر أيمن بهجت قمر صورا مع عدد من المبدعين الموسيقيين حيث أقام حفل إفطار لهم وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

وقال أيمن بهجت قمر : “آنستوا ونورتوا ربنا مايقطع لنا عادة… صناعة الموسيقى في الدقي” وكان حفل الإفطار بحضور عزيز الشافعى ومحمد حماقي.

وقد علق السيناريست أيمن بهجت قمر ، على تعاونه مع الفنان تامر حسني في فيلم جديد .

وكتب أيمن بهجت قمر عبر حسابه :” دعواتكم فيلم الصيف ان شاء الله : ري ستارت #Restartمن تأليفي وإخراج المخرجه الجميله : ساره وفيق

وبطولة النجم تامر حسني اللي مورطني عشان وهو مؤلف فيلمه بحبك جاب مليار جنيه ماشاء الله بس ان شاء الله تحدي جديد بعد فيلم البدله وبإذن الله هنكسر الدنيا “.

وسبق أن أصدر الشاعر أيمن بهجت قمر توضيحا رفض فيه الربط بين كلمات أغانيه في ألبوم عمرو دياب الجديد “مكانك” وخاصة أغنية ” معرفش حد بالإسم” وأغنية “المعنويات مرتفعة”، وبين الأنباء المتداولة حول انفصاله عن زوجته السيدة إنجي عبد الحافظ منذ عدة أشهر في هدوء تام وبعيدا عن وسائل الإعلام، وأكد ايمن أنه تعرض لعدة استفسارات حول حياته الخاصة وعلاقتها بكلمات أغانيه “أثارت ضيقه”.

أيمن بهجت قمر رفض تأكيد أو نفي أنباء طلاقه منذ عدة أشهر في هدوء تام وبعيدا عن وسائل الإعلام، وحرص على أن يكون توضيحه بشكل عام، وقال عبر حسابه الشخصي على موقع الفيس بوك: يه خبر نازل فيه تلميحات بسبب اغنية معرفش حد بالإسم ده..ياريت محدش يربط بين حياتي الشخصيه والاغاني اللي بكتبها عشان فعلا الموضوع ده بقى بيضايقني من القريب والغريب وكل الاحترام لكل الناس.

صدى البلد