والي الخرطوم:نشاط المجتمع أكبر مؤشر لعودة الحياة والاستقرار

أكد والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة ان النشاط المجتمعي يمثل أهم أزرع الإستقرار وتطبيع الحياة.

وطالب خلال زيارته (لبازار هنا أمدرمان بمدينة النيل) طالب بضرورة زيادة منافذ التسوق لتغطية كل المواقع التي يتواجد فيها المواطنين سيما وأن أسعار المعروضات أقل من أسعار الأسواق مشيداً بالتنظيم والمشاركين ودعا لتطبيق نماذج مماثلة في موسم العيد. يذكر أن ولاية الخرطوم تشهد هذه الايام عودة العديد من الانشطة متزامنة مع انتصارات القوات المسلحة في محاور امدرمان المختلفة. سونا

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