الماليةوالتأمين الصحي بالنيل الأبيض يبحثان سدادالاستحقاقات المالية للتأمين الصحى

التامين الصحي

بحثت الاستاذه فاطمة الحاج الطيب وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة المكلف بولاية النيل الابيض مع الإدارة التنفيذية للتأمين الصحي بالولاية برئاسة الاستاذ منتصر بشير عثمان مدير إدارة التغطية السكانية المدير المكلف للتأمين الصحي ، بحثا آلية سداد مديونيات التأمين الصحي على وزارة المالية بالولاية ، بحضور الاستاذ ماهر سيد مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية والاستاذ محمد محمود الجعلي ادارة شؤون العاملين.

واكدت الوزيرة التزام وزارتها بتغطية كافة الاستحقاقات المالية للتأمين الصحي بالولاية في الفترة السابقة والعمل مع الإدارة التنفيذية ووزارة الصحة للنهوض بالخدمات التأمينية التي تأثرت بالمتغيرات السياسية في الفترة الماضية وظروف الحرب. وتوقعت إن يسهم استقرارالمرتبات لهذا العام في الايفاء بالنسبة المالية الخاصة بالتأمين الصحي .

من جانبه أشاد الأستاذ منتصر بشير عثمان مدير إدارة التغطية السكانية للتأمين الصحي فرع ولاية النيل الأبيض المدير التنفيذي المكلف بالتجاوب الكبير الذي وجده من قبل وزيرة المالية بالولاية بملف التأمين الصحي .

وبشر سيادته المواطنين بان التأمين الصحي في الفترة المقبلة سيعود اكثر قوة ومنعة في تقديم الخدمات الصحية مشيرا للاهتمام الكبير من قبل والي النيل الأبيض لقضايا التأمين الصحي مما انعكس ايجابا في التفاعل من قبل وزارة المالية لسداد متأخرات التأمين الصحي والتي ستصب خير وبركة في نهضة وتطور الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بصورة تدريجية في المستشفيات والمراكز الصحية بما يلبى رغبات المؤمن عليهم.

سونا