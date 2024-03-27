ديشامب يعلق على مهاجمة مبابي

مبابي

علق ديدييه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، على تعرض كيليان مبابي، مهاجم منتخب الديوك، لصافرات الاستهجان ضد منتخب تشيلي. وفاز منتخب فرنسا وديًا على ضيفه التشيلي، بنتيجة 3-2، مساء الثلاثاء، على ملعب فيلودروم، الخاص بنادي مارسيليا، المنافس الأكبر لباريس سان جيرمان.

وقال ديشامب، في تصريحات نشرتها صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية: “لست متفاجئًا مما حدث، لسوء الحظ، الجميع يعرف التنافس التاريخي بين باريس سان جيرمان ومارسيليا”.

وأضاف: “نعم، سيخوضان مباراة يوم الأحد، لكن لا ينبغي أن يحدث ذلك (صافرات الاستهجان)، إنه المنتخب الفرنسي، وهو قائده”.

وتابع: “الصافرات لم تخرج من الجمهور الحاضر في الملعب بأكمله، ولكن ليس من مشجعي مارسيليا فقط، في أماكن أخرى من المقاطعة ربما تم إطلاق صافرات الاستهجان على لاعبين آخرين”.

وأكمل: “الأمر ليس مقلقًا، لكن لا ينبغي أن يحدث في الأساس، سأكون لطيفًا، إنه أمر مخيب للآمال، على أقل تقدير”.

وعن أداء مبابي، قال: “لديه القدرة على أن يكون حاسمًا في معظم الأوقات، عندما لا يكون كذلك خلال مباراتين، يكون لدينا انطباع بأنه لم يسجل منذ ثلاثة أشهر”.

وسجل ثلاثية فرنسا: يوسف فوفانا وكولو مواني وأوليفييه جيرو.

وختم: “لا تقلقوا، سيكون حاضرًا في المباريات المقبلة.. أستطيع أن أفهم أنه يجهز نفسه من أجل التحضير للمواعيد النهائية المهمة”.

بوابة الأهرام